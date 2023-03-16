Depremzede çocukların oyun çadırı kapatıldı, çocuklar 'hırsızlık'la suçlandı

Depremin merkez üssü Maraş Pazarcık'taki Fatih Mahallesi’nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından görevlendirilen bir psikolog, “hırsızlık” yapıldığı iddiasıyla çocuklara psiko-sosyal destek vermek için kurulan oyun çadırını 3 gün kapalı tutma kararı aldı. Suriyeli çocukların “hırsızlık” yaptığını öne süren psikolog, iddialara göre “Sizi cezalandıracağım” diyerek çocuklara bağırdı.

Mezopotamya Ajansı'ndan Rukiye Adıgüzel'in haberine göre, bir depremzede, psiko-sosyal destek için bölgeye gönderilen görevlinin çocuklara bağırdığını ve “hırsızlıkla” itham ettiğini söyledi. Psikologun tavrından duyduğu rahatsızlığı dillendiren depremzede, “Psikolojileri düzelsin diye kurulmuş olan bu çadırdaki yaklaşımlar çocukların psikolojisini daha çok bozuyor” dedi. “Çocuklar orada nasıl zaman geçirsin?” diye soran depremzede, artık çocuklarını eğitim ve oyun çadırlarına göndermek istemediğini söyledi.