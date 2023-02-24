Depremzede çocukların cemaate bağlı kursa verildiği iddia edilmişti: Müftülükten açıklama

Kahramanmaraş merkezli depremde babalarını yitiren ve Gaziantep'ten Sakarya'ya getirilen dokuz çocuğun Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan ancak işletmesi İsmailağa Cemaati'ne yakın Sakarya Erenler İlme Hizmet Vakfı tarafından yürütülen Mekke Mescidi-Hanife Akın Kuran Kursu'na yatılı olarak verildiği iddia edilmişti.

Sakarya Müftülüğü'nden yapılan açıklamada söz konusu kursta deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğun bulunmadığı kaydedildi.

Müftülüğün açıklamasında, "Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır" denildi.