Depremzede çocuklara 'photoshop' ile çorap giydiren isim AKP'den aday adayı oldu

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, afetzedelere yardım götürüp ayaklarında çorap olmayan çocuklarla çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından shoplayarak paylaşan Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, AKP'den belediye başkan aday adayı oldu.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından toplanan yardımları Kahramanmaraş'a götürdü. Burada depremzedeleri ve özellikle çocukları ziyaret ederek oyuncak ve yardım malzemesi dağıtan Çınkıl, o anlara ait çektirdiği fotoğrafları da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocuklar 'rencide' olmasın diye yapmış

Fotoğraflarda, ayaklarında çorap olmayan depremzede çocuklara photoshop ile çorap yapıldığı ortaya çıkınca büyük tepki çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Yahya Çınkıl, photoshopun bilgi işlemdeki personel tarafından depremzede çocuklar rencide olmasın diye yapıldığını ileri sürmüştü.

AKP'den aday adayı oldu

Sinop'taki görevinden istifa eden Yahya Çınkıl, Samsun'un İlkadım ilçesinden belediye başkanı olmak için AKP'den aday adayı oldu.

Çalışmalara başlayan Çınkıl, vatandaş ve esnafları dolaşarak kendisini tanıtmaya çalışırken, parti milletvekilleri ve yöneticileriyle de bir araya gelerek kulis yapmaya devam ediyor.