'Depremzede çadırlarına elektrik sayacı takıldı' iddiası

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evlerini kaybeden depremzedeler çadırlarda kalmaya başlarken, bazı illerde depremzedelerin kaldığı çadırlara elektrik sayacı takılmaya başlandığı iddia edildi.

Yeni Yaşam'dan Hicran Urun'un haberine göre, depremlerden birinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çadırlara elektrik sayacı takıldı.

Depremzedelerin tepkisi üzerine yetkililerin "Üç ay sonra ödeyeceksiniz" yanıtını verdiği öğrenildi. Depremzedelerin 'faturayı nasıl öderim' endişesiyle elektrikli ısıtıcıları açmaya çekindiği belirtilirken, sorular üzerine, faturaların valilik tarafından karşılanacağı öne sürüldü.