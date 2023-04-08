Depremlerden sonra Diyarbakır'da kiralık daire kalmadı, fiyatlar fırladı

6 Şubat tarihinde meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra birçok ilde yaşanan kiralık ev ve fahiş fiyat sıkıntısı, Diyarbakır’da da başladı. Kentte depremzede yurttaşların bazıları Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına, bazıları ise çadırlara yerleştirilirken, birçoğu da kiralık ev arayışına girdi. Bu süreçte fahiş kiralara rağmen Diyarbakır’da kiralık daire kalmadı.

DHA'nın haberine göre, depremden sonra özellikle dubleks villaların 12 bin lira olan kira fiyatının 25-30 bin lira bandına çıktığını belirten DİEM-DER Başkanı Mustafa Koç, yetkililerin serbest piyasaya acil müdahale etmesi gerektiğini söyledi.

'Kiralık ev fiyatları kat kat arttı'

Korsan emlakçılar ve mal sahiplerinin kiracıları acımasızca ezdiğini söyleyen Koç, “Kira fiyatlarını depremden önceki fiyatlar ve depremden sonraki fiyatlar diye ayırmalıyız. Burada zaman zaman fahiş fiyatlar, korsanlar devreye giriyor ve mal sahipleri acımasızca kiracıları eziyor. Bunu rahatlıkla belirtebiliriz. Resmi rakamlara göre normalde depremden önce 2 odalı konutlar 3 bin lira iken, depremle beraber 7 bin liraya çıkarıldı. 3 odalı evler, 4 bin liradan 9 bin bandına çıkarıldı. Bunlar bizim araştırmamız sonucu ortaya çıkan veriler. 4 odalı daireler ise 11 bin liraya dayandı. 5 odalı evler 6 bin lirayken, 13 bin liraya kadar da çıktı. Dubleks evler ise depremden önce 12 bin lira iken, depremden sonra 25-30 bin bandına dayandı. Normalde 2+1 daireler 3 bin 500 olması gerekiyor, ideal rakam bu. Ama şu anda bu fiyatlar kat kat artmış” dedi.

'TOKİ’nin yapacağı 27 bin konut ile bu açık kapanmaz'

Özellikle yaşanan yıkıcı depremden sonra halkın yararı için inşaat malzemelerinde düşüş yaşanması gerektiğine vurgu yapan Koç, şunları kaydetti:

“Depremin 2’nci haftası vergi dairesinde daire başkanıyla toplantı yaptık. Bu konuları ele aldıktan sonra bütün internet sitelerindeki kiralık daire ilanlarını kaldırdılar. Bunlar az da olsa minimalize edildi. Depremle beraber Diyarbakır’da 70 binin üzerinde konut açığı ortaya çıktı. TOKİ’nin yapacağı 27 bin konut ile bu açık kapanmaz. Devlet acilen tarım arazilerini dikkate alarak, kıraç yerleri acilen imara açmalı. İnşaat malzemelerinin düşük olması hasebiyle bütün vatandaş ev sahibi olabiliyordu. O dönemin inşaat malzeme fiyatları tekrar dönmezse, bugün vatandaş daire sahibi olamaz. Öte yandan müteahhitler desteklenmeli. Kendilerine imar alanları açılmalı ve yüzdelik oranları düşürülmeli.”

Diyarbakır merkez ve ilçelerinde dahi kiralık dairenin bulunamadığını belirten Koç, “Diyarbakır’da şu anda kiralık daire yok. İlçelerimizi arıyorum orada bile kiralık daire bulunmuyor. Olanlar da artık ilana çıkarmıyor. Mal sahipleri el altından ticaret yapıyor. Bu da nereye kadar sürer bilinmiyor. Böylelikle fahiş kiralar da ortaya çıkıp, gördüğümüz gibi yüzde 150’lilik bir artış oluyor. Kira artışlarının emlakçılarla bir ilgisi yok. Mal sahibi emlakçıya evini teslim eder, ‘bu fiyata sat’ diye şart koyar. Kira sorunu takibe alınmalı” ifadelerine yer verdi.