AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği bildirildi.
soL- Kahramanmaraş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi
Maraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Açıklamada 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği bildirildi.