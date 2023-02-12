Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 605'e yükseldi

Maraş merkezli depremlerde şimdiye kadar 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

AFAD, saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada 147 bin 934 afetzedenin başka illere tahliye edildiği bildirildi.

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