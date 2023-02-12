Depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı

Açıklanan son resmi verilere göre, 10 ili vuran depremlerde 24 bin 617 kişi yaşamını yitirdi.

Resmi açıklamalarda, depremin vurduğu 10 ilde 171 bin 882 binanın incelendiği ve 24 bin 921 binada 120 bin 940 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği bildirildi. 122 bin 279 yapıda bulunan 729 bin 435 bağımsız bölümün ise az hasarlı ve hasarsız olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Oktay ayrıca, 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğunun tespit edildiğini, bunlardan 1'inin tutuklandığını ve 113'ü hakkında da gözaltı talimatı verildiğini kaydetti.