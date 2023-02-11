OHAL kararnamesi: Davalar 6 Nisan'a kadar durduruldu

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnemesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

OHAL kapsamında çıkarılan kararname ile yargı alanındaki dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz gibi süreler, 6 Şubat'tan itibaren 6 Nisan 2023'e kadar durduruldu.

Kararnameye göre, hırsızlık ve yağma suçlarında gözaltı süresi, mahkemeye gönderilme süresi hariç 4 günü geçemeyecek. Savcı, gözaltı sürelerini üç gün uzatarak 7 güne çıkarabilecek. OHAL ilan edilen yerlerde tutukluluğa itiraz ve tahliye talebi dosya üzerinden karara bağlanabilecek.

Seçim takvimi OHAL'den etkilenmeyek

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süresi, TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler bu sürece tabi olmayacak.