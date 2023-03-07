Depremle ilgili ‘tedbir' uyarısında bulunan CHP’li ilçe başkanı ve gazeteci ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve CHP Şanlıurfa İl Başkanlığı’nın bulunduğu 6 katlı binaya ilişkin sosyal medya hesabından ‘tedbir alınması’ çağrısında bulunan CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban ve gazeteci Mehmet Yetim hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Tanal, “Depremle ilgili ‘tedbir alınsın’ demek suç oldu” başlığıyla yaptığı açıklamada, Çoban ve Yetim hakkında başlatılan soruşturmanın talimatla açıldığını belirterek “Bu soruşturma hukuki değil, siyasidir. Rıdvan Çaban ile Mehmet Yetim’in açıklaması, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindedir. Suç teşkil etmemektedir. Bu soruşturma tamamen gözdağı amaçlıdır, sindirme politikası yürütmektir” ifadelerine yer verdi.

Tanal’ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Bir ay önceki Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar gören, CHP Şanlıurfa İl Başkanlığımızın da bulunduğu 6 katlı bina, 5 Martta kendiliğinden yıkılmıştı. “Facia geliyorum” demesine rağmen yetkili kurumların tedbir almaması, ağır hasarlı binanın bir aylık sürece rağmen etrafının kapatılıp kontrollü şekilde yıktırılmaması tepki çekti.

CHP Karaköprü İlçe Başkanımız Rıdvan Çoban ve Gazeteci Mehmet Yetim de sosyal medyadan vatandaşların can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılmasını, tedbir alınmamasını eleştirdi. Bugün öğrendik ki Şanlıurfa’da diğer ağır hasarlı binaların varlığı da hatırlatılarak ‘tedbir alınsın’ uyarısı yapılan twitter paylaşımları nedeniyle hem Karaköprü İlçe Başkanımız Rıdvan Çoban hakkında hem de gazeteci Mehmet Yetim hakkında soruşturma başlatıldı.

'Talimatla açılan bir soruşturma'

Çoban ve Yetim, ifadeye çağrıldı. Deprem bölgesi Şanlıurfa’da tedbir alınmasını talep eden İlçe Başkanımız Rıdvan Çoban ile gazeteci Mehmet Yetim hakkında açılan soruşturma, ‘talimatla’ açılan bir soruşturmadır!

Bu soruşturma hukuki değil, siyasidir. Rıdvan Çaban ile Mehmet Yetim’in açıklaması, düşünce ve ifade özgürlüğü çerçevesindedir. Suç teşkil etmemektedir. Bu soruşturma tamamen gözdağı amaçlıdır, sindirme politikası yürütmektir.

'Derhal hatadan dönülmelidir'

Düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı şekilde yürütülen soruşturmada derhal hatadan dönülmelidir. “Ben Valiyim, istediğimi yaparım” diyemezsiniz! Burada soruşturulması, ifade vermesi gerekenler, Şanlıurfa Valiliği yetkilileridir.

Deprem bölgelerini kapsayan OHAL kararı, hızlı hareket edilsin, ağır hasarlı binalar yıkılsın diye ilan edildi. Neden hala Şanlıurfa’da ağır hasarlı binalar vatandaşın can ve mal güvenliğine yönelik tehdit oluşturmaya devam ediyor?

Hesap vermesi gereken kamu kurumları, yargı üzerinden muhalefeti ve gazetecileri susturmaya çalışıyor. Deprem öncesi ve sonrası görevini yapmayan iktidar ve emrindeki kurumlar, tehdide başvurarak aklanacağını sanıyorsa yanılıyor!”

Gazeteci Mehmet Yetim ise soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün de bir ifade verdik. Tarafsız Gazetecilik mesleğinin cilvesi bu olsa gerek. Kıymetli zamanlarını işgal etmiş olduğumuz emniyet mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Gazetecilik ek işimiz değil, tek işimiz" ifadelerini kullandı.