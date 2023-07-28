Depremin unutulan gerçeği: Kimsesiz kalan çocuklar nerede?

Depremden iki gün sonra dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ‘Refakatsiz bir çocuk vakası yok’ demiş ancak tarikat ve cemaatler bünyesindeki kurumlarda yüzlerce depremzede çocuğun tutulduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a bir kez daha deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların akıbetini sordu.

'47 çocuk hâlâ kayıp'

Ellerindeki güncel verileri de paylaşan Nazlıaka, “CHP Kayıp Komisyonu’na ulaşan son verilere göre, 98 kişi halen kayıp. Kaybolan 47 kişi 18 yaş altında, 47 kişiden 41’i ise 15 yaş altında” dedi.

Yeni Bakan Göktaş’ın deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklara ilişkin hiç açıklama yapmadığına vurgu yapan Nazlıaka, “20 Temmuz’da Bakan Göktaş Malatya’da Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü programına katıldı. Kayıp çocuklarla ilgili bilgi vermesi gerekirken bu gerçeği yok saydı” diyerek tepki gösterdi.

CHP’li Nazlıaka, Bakan Göktaş’a şu soruları yöneltti:

Bakanlık verileri açıklanmalı, kaç kayıp çocuk var?

Hastanede tedavisi süren çocuk var mı?

Cemaat ve tarikatlara teslim edilen çocuk sayısı kaçtır?

Kimsesiz çocuklarla ilgili çalışma var mı?

'Açıklamalar çelişkili'

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Hediye Gökçe Baykal da depremde kaybolan çocukların tarikatlara teslim edildiği ile ilgili derneğe pek çok ihbar geldiğini söyledi. Baykal şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlıktan çocukların akıbetine ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. Çocukların devlet himayesinde olması gerekirken din eğitimi veren ‘cemaatlere’ kendi iradesi dışında verilmesi hukuken mümkün değildir. İktidarın ve iktidar ortaklarının sahip oldukları kadın erkek eşitsizliğine dayanan gerici zihniyetin devlet eliyle kurumsallaştırılması ile karşı karşıyayız. Depremde refakatsiz kalan çocukların cemaatlere yerleştirilmesine de devlet ve yargı eliyle göz yumulması da bunun bir göstergesi.”