Depremin oluşturduğu yıkım uydulardan böyle görüntülendi

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı.
NTV'nin haberine göre, kriz ve felaketlerin yaşandığı bölgelerden uydu görüntüsü yayınlayan Maxar şirketi, Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk fotoğrafları paylaştı.
Şirketin paylaştığı karşılaştırma amaçlı 4 Ekim 2022 ile 7 Şubat 2023 tarihli İslahiye'ye ait uydu görüntülerinde yerleşim yerindeki yıkım net olarak anlaşılıyor.
Gaziantep, Nurdağı