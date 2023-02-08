Depremin oluşturduğu yıkım uydulardan böyle görüntülendi

Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan ilk görüntü İslahiye ve Nurdağı ilçelerine ait. Görüntüde Gaziantep'in ilçelerinde ciddi yıkım olduğu görülüyor.

Haber Merkezi

Türkiye'nin 10 ilinde büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin ilk uydu görüntüleri yayınlandı.

NTV'nin haberine göre, kriz ve felaketlerin yaşandığı bölgelerden uydu görüntüsü yayınlayan Maxar şirketi, Kahramanmaraş depremine ilişkin ilk fotoğrafları paylaştı.

Şirketin paylaştığı karşılaştırma amaçlı 4 Ekim 2022 ile 7 Şubat 2023 tarihli İslahiye'ye ait uydu görüntülerinde yerleşim yerindeki yıkım net olarak anlaşılıyor.

 

 

Gaziantep, Nurdağı

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