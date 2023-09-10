Depremin ardından Fas'ta üç gün ulusal yas ilan edildi

Fas Kralı 6. Muhammed, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan depremin ardından ülkede 3 gün yas ilan etti.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda Kral 6. Muhammed'in başkanlığında depremin sonuçlarının ele alındığı bir toplantı düzenlendi.

Kral 6. Muhammed, toplantıda Fas’ta 3 gün ulusal yas ilan edilmesi ve kamu kurumlarındaki bayrakların yarıya indirilmesine karar verdi.

Muhammed, en kısa sürede, depremde yıkılan evlerin yeniden inşası için acil durum programı oluşturmakla görevli bir bakanlar komitesi kurulması talimatını verdi.

Ayrıca, toplantıda arama kurtarma ekiplerinin güçlendirilmesi, kurtarma ve tahliye süreçlerinin hızlandırılması, depremden etkilenen bölgelere içme suyu, gıda ve çadır gibi temel ihtiyaçların ulaştırılması için acil önlemlerin alınmasına karar kılındı.

Muhammed ayrıca, zor şartlar altındaki depremzedelerle ilgilenilmesi, depremde evsiz kalanlara acil yardım ulaştırılması, barınma, beslenme ve tüm temel ihtiyaçların karşılanması talimatını verdi.

Ne olmuştu?

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde dün yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

İçişleri Bakanlığı, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 1305'e, yaralıların 1832'ye yükseldiğini açıklamıştı. (AA)