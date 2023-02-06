Depremin ardından Beyaz Saray'dan yardım mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Türkiye ve Suriye'de can kaybına yol açan depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı.

ABD'nin bugün gelen yıkıcı deprem haberlerinden derin endişe duyduğunu ifade eden Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Kalkınma Ajansı (USAID) ve federal hükümetin ortaklarına depremden en çok etkilenen bölgelere yardım seçeneklerini değerlendirmeleri talimatını verdiğini belirtti.

Jake Sullivan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda da her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını iletmek üzere Türk yetkililerle irtibata geçtiğini belirterek, "Durumu Türkiye ile koordinasyon içinde yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.