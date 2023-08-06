Depremin 6. ayı: 'Hastanelerde yatan 617 depremzedenin tedavisi devam ediyor'

Sağlık Bakanı Koca 6 Şubat depremlerinin 6. ayında yaptığı açıklamada halen 617 depremzedenin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 6. ayında sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Koca "Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor" diye belirtti.

Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"DEPREMİN ÜZERİNDEN 6 AY GEÇTİ. 1 Milyon 123.211 depremzedeye sağlık hizmeti verilmiş durumda. 42.295’i küçük, orta ve büyük (ABC grubu) ameliyatlar olmak üzere 73.876 ameliyat gerçekleştirildi. Halen hastanelerimizde yatan 617 depremzede hastanın tedavisi devam ediyor. Hastalarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, aramızdan ayrılanları rahmetle anıyoruz."

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