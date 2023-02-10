Depremin 5. gününde zamana karşı yarış: Anne ve oğlu 101 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 5. gününde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır'da, yıkılan binanın enkazından 101 saat sonra anne ve oğlu çıkarıldı. 32 yaşındaki Sebahat Varlı ile 10 yaşındaki oğlu Serhat hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR Anne ile oğlu 101 saat sonra kurtarıldı

Hatay 600 Evler Sitesinde çöken apartmanlarda arama kurtarma çalışmalarında Hikmet Yiğitbaş 101. saatte sağ çıkarıldı.

Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanında bir aileye ulaşıldı. 1,5 yaşındaki Sela bebek ile ailesinden 4 kişi, depremden 96 saat sonra enkaz altından çıkarıldı.

Kahramanmaraş Ali Sezai Efendi Caddesi'nde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında bulunan Suriye uyruklu Fatma Karuş da 96 saat sonra yıkıntıların altından çıkarıldı.

33 yaşındaki Mihriban Sultan Özçelebi ile 65 yaşındaki kanser hastası annesi Hatice ile iletişim kuran ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.