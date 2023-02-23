Depremi 'fırsata' çevirdiler: Konteyner fiyatları yüzde 30 arttı, depremzedeleri umursayan yok

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından, resmi verilere göre, en az 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce bina yıkıldı veya hasarlı hale geldi. Binaları yıkılan veya hasarlı hale gelen yurttaşların çadır ve konteyner talepleri, depremlerin üzerinden 18 gün geçmesine rağmen halen karşılanmadı.

Öte yandan, depremi fırsata çeviren fırsatçıların, konteyner üretiminde kullanılan maddelere zam yaptığı, konteyner fiyatlarına yüzde 30 zam yaptığı ortaya çıktı.

'Bizim sektörümüzde de fırsatçılar olduğunu duyuyoruz'

DHA'ya konuşan konteyner üreticileri, "talep yoğunluğu nedeniyle ham madde sağlamaktaki sorunlar, malzeme ücretlerindeki artış ve işçilik maliyetlerini" öne sürerek konteyner fiyatlarını yüzde 30 oranında artırdıklarını bildirdi.

Günlük üretim sayılarını artırdıklarıyla övünen konteyner üreticileri, "Devam edersek de fiyatlar böyle kalır mı emin değiliz. Fiyatlar artabilir, daha kötüsü üretim durabilir" ifadelerini kullandılar.

Konteyner üreticileri, "Piyasada gerçekten tedarik konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bu bizim hem üretimi hızlı bir şekilde yapıp göndermemize engel oluyor, hem de fiyatların artmasına sebep oluyor. Çünkü her sektörde olduğu gibi maalesef bizim sektörümüzde de fırsatçılar olduğunu duyuyoruz" diyerek kendilerini savundular.

KDV indiriminin kapsamı genişletildi

Öte yandan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte, depremler dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen il ve ilçelerde kullanılacak prefabrik yapı ve konteynerlerin teslimlerinde montaj ve kurulum dahil olmak üzere KDV oranının yıl sonuna kadar yüzde 1 olarak uygulanmasına karar verildi.