AKP sorumluluktan kaçıyor: İmar affında geçici maddeyle belediyeler ve bakanlık sorumsuz hale getirilmiş

Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından 2018 yılında çıkarılan imar affı yeniden gündeme gelmişti. Uzmanlar özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta yıkılan binaların çoğunun yapı kayıt belgesi kapsamında olduğunu belirtiyor.

Diken’de yer alan habere göre, 11 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun 16’ncı maddesine eklenen geçici maddeye göre, 31 Aralık 2017’den önce inşa edilmiş binalar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurulması, gerekli şartların yerine getirilmesi ve kayıt bedelinin ödenerek ‘yapı kayıt belgesi’ alınması gerekiyor.

Sorumluktan kaçmaya çalışıyorlar

İmar affı maddesin sonlarına doğru şu ifade yer alıyor: “Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikine (sahibine) mahsustur.”

Ayrıca, aynı kanunda yapı kayıt belgesi verilen yapılarla ilgili yıkım kararları ve tahsil edilmeyen para cezaları iptal edileceği belirtiliyor. Böylelikle belediyenin de yetkileri elinden alınmış oluyor.

AKP iktidarı, imar affıyla meydana gelen yıkımlardan belediyeler ve bakanlık kanunen sorumlu tutulamayacak hale getirilmeye çalışılmış.