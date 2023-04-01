Depremden zarar gören hastanenin duvarları alçıyla kapatılmıştı: Başhekim AKP'den aday adayı oldu

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Doğan, AKP’den milletvekili aday adayı oldu.

Prof. Dr. Doğan, 17 Mart’ta Facebook hesabında yaptığı açıklamada, “28. Dönem AK Parti Adıyaman Milletvekilliği için aday adaylığı müracaatımızı yaptık. Cenab-ı Hak; memleketimiz, şehrimiz ve şahsımız için hayırlı eylesin inşallah. Destek ve dua beklerim” dedi.

Doğan, paylaşımına adaylığı için hazırlanan görseli de ekledi ve "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı için çalışacak olan Adıyaman ekibinde yer alarak ilimizin ve ülkemizin yeniden inşasında hizmetkâr olarak çalışmaya talibim" ifadelerini kullandı.

Fatih Doğan’ın başhekimi olduğu eğitim ve araştırma hastanesinin, 6 Şubat depremlerinden etkilenip hasar alan kolon ve duvarları alçıyla kapatılmıştı. (ANKA)