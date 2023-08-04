Depremden etkilenen esnafın kredi borçlarına erteleme kararı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat 2023 tarihli depremlerden etkilenen esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçları 6 ay daha ertelendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, borç ertelemeye yönelik başvurular 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 3 ay boyunca sürecek.

Ertelemeden faydalanabilecek 64 bin 191 esnaf olduğu aktarılırken, toplam borcun ise 9,5 milyar lira olduğu belirtiliyor. Deprem bölgesindeki esnafların, uygulamadan faydalanabilmeleri için depremden etkilendiklerine dair bankaya belge sunması gerekiyor.