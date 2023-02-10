Depremden etkilenen altı ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş merkezli olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Şanlıurfa'da başsavcılıklar tarafından yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yazılı açıklamada bulunan Başsavcılıklar, teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamalarda, numune alma ve bizzat alanda gerçekleştirilen çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.