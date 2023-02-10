Deprem soruşturması yürüten savcılara yakıt engeli: 7 litreden fazla verilmedi

Adalet Bakanlığı tarafından deprem bölgesindeki adli işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen savcılar yakıt krizi ile karşı karşıya kaldı.

T24'ün haberine göre, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) ile anlaşma yapan akaryakıt istasyonu, savcılara yakıt sınırı koydu. Bölgede otopsi gibi işlemler için ATV araçları ile ulaşım sağlayan savcılara 7 litreden fazla yakıt verilemeyeceği söylendi. Duruma tepki gösteren savcılar, akaryakıt istasyonunun ilave yakıt vermemesi üzerine yetkililerle tartıştı.

Savcıların, adli hizmetin duraksamaması için şirketin genel merkeziyle görüşme yapmaya çalıştığı öğrenildi.