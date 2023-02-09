Ankara Barosu Başkanı: Savcılar yıkılan binalardan numune alınmasını istemeli

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, deprem bölgesinde sorumluların cezasız kalmaması için adli süreçlerin işletilmesi gerektiğini belirterek, “Savcılıkların da harekete geçmesi lazım burada. Resen bu binalardan numune alınmasını kendilerinin istemesi lazım. İstiyoruz ki artık sorumlular bir kez daha cezasız kalmasın. O yüzden burada adli süreçlerin de işlemesi lazım” dedi.

Köroğlu, meslektaşlarının depremzedeler için topladığı yardımları götürdüğü Gaziantep’te, sorumluların cezasız kalmaması için adli süreçlerin yürütülmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Köroğlu, Anka Haber Ajansı’na şöyle konuştu:

“Gaziantep’teyiz. Buraya öncelikle Barolar Birliği Başkanımızla birlikte gelerek Baro binamıza baktık. Burada da bazı hasarlar var. Ama gönderdiğimiz yardımları, oraya indirebilecek durumdayız. Şu anda şehir merkezindeyiz. Arkamda bir binada şu anda çalışma yapılıyor. Az aşağıda başka bir binada bir meslektaşımızın vefat ettiğini öğrendik. Yine o binada yakınlarını, ablalarını kaybeden bir meslektaşımızla konuştuk.

'Demirlerden, çimentolardan, betonlardan numune alınmalı'

Burada şunu görüyoruz ki aynı zamanda başka binalar ayaktayken bu binaların yıkılmış olması şunu gösteriyor: Burada bazı sorumlular var. Bu yüzden hızlı bir şekilde bu binalardan numune örnekleri alınmalı. Demirlerden, çimentolardan, betonlardan… Mimarlar ve mühendis odalarıyla hızlı bir çalışma yapıp komisyonlar kurup burada çalışma yapmayı, deprem yaşayan illerimizde komisyonlar aracılığıyla bütün numuneleri poşetlendirip, binaları isimlendirerek cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacağız. Aynı zamanda savcılıkların da harekete geçmesi lazım burada. Resen bu binalardan numune alınmasını kendilerinin istemesi lazım. Şunu gösteriyor ki burada en temel haklardan birisi yaşam hakkının ihlali söz konusu…

İnsanlar acıları karşısında en yakınlarının dahi ölülerini almak için bedenlerini üç gün bekliyorlar. Bu yüzden sorumluların da cezalandırılması lazım. Gezdiğimiz yerlerde, dolaştığımız deprem bölgelerinde sadece insanların ihtiyaçlarını karşılamak için değil barolar olarak, Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşen vatandaşımızın hukukunu da korumak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız.

'Sorumlular bir kez daha cezasız kalmasın'

Ankara Barosu olarak her yere ulaşıyoruz. Sağ olsun meslektaşlarımız, Ankara’dan binlerce yardımı toplayıp; tırlara yükleyip her gün buraya gönderiyor. En kısa zamanda yaraları saracağız. Ama istiyoruz ki artık sorumlular bir kez daha cezasız kalmasın. O yüzden burada adli süreçlerin de işlemesi lazım. Bu konuda üzerimize düşeni kimsenin şüphesi olmasın, sonuna kadar yapacağız.”