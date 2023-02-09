Depremde binaları yıkılan müteahhitler hakkında suç duyurusu

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde en çok tartışılan konu yeni binaların dahi yıkılması oldu. Kahramanmaraş depreminde binlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binalar arasında yeni binalar da vardı ve bu yeni binalar yüzlerce insana mezar oldu. Depremin meydana geldiği günden beri en çok bu binaların müteahhitleri tartışılıyor.

Halk TV'den Hazal Ocak'ın haberine göre, avukat Yakup Okumuşoğlu hasar gören ve yıkılan tüm binaların yapımında sorumlu müteahhitler hakkında suç duyurusunda bulundu ve müteahhitlere ivedilikle yurtdışı çıkış yasağı konulmasını istedi.

Avukat Yakup Okumuşoğlu, evleri yıkılan müteahhitler hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Okumuşoğlu başsavcılığa verdiği suç duyurusunda depremi üzüntü içerisinde takip ettiğini belirterek “Deprem dolayısıyla bölgenizde hasar gören ve yıkılan tüm binaların yapımında sorumlu olan müteahhitler ve diğer sorumluluk hakkında ivedilikle yurt dışı çıkış yasağı konularak soruşturma başlatılmasını ve netice itibariyle haklarında kamu davası açılarak cezalandırılmalarını arz ve talep ederim” dedi.