Depremden etkilenen 10 ilin kullanım suyu hakkında açıklama: Temiz

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin etkili olduğu 10 ilden alınan su numunelerinin "temiz" çıktığı söyledi.

Özsarı, depremlerin ardından şebeke suyuna ilişkin sürekli analiz yapıldığını, şu ana kadar 10 ilde şebeke suyunun kullanılmasına yönelik herhangi bir risk olmadığını ifade ederek valiliklerin bu konudaki açıklamalarının takip edilmesi ve şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini söyledi.

'Numune almaya devam ediyoruz'

Dr. Özsarı, “Deprem bölgelerimizde şebeke suyu sağlam olan yerlerde şebekenin kontrolünü, su olmayan ve tankerle su sağlanan yerlerde su tankerlerinin dezenfeksiyonlarını ve süper klorlamayı yaptık ve ilk günden itibaren su ile ilgili kısımların temiz ve hijyenik olması için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu 10 ilimizde, şebekeleri sağlam olan yerlerde su numunelerinin kontrollerini günlük olarak, çevre illerden de takviye arkadaşlar gelerek çevre sağlığı anlamında klor bakiyemizi günlük olarak sağlamaktayız. Burada arkadaşlarımız günlük olarak belirli yerlerden aldığımız numunelerin burada mikrobiyolojik analizlerini yapıyorlar. Herhangi bir patolojik risk çıkarsa bunları hemen ilgili yerlere bildiriyoruz ve klorlama işlemine geçiyoruz. Klorlama sonrasında tekrar analizlerimizi alıyoruz ve sonuçta herhangi bir risk yoksa farklı zamanlarda bu numuneleri almaya devam ediyoruz” dedi.

'Bulaşıcı hastalık riski yok'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şu an için salgın ya da bulaşıcı hastalık riski olmadığını vurgulayan Dr. Özsarı, “Bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak toplu yaşam alanlarında, atıklar ve çöplerin risk oluşturduğunu düşünerek halk sağlığı uzmanları ile bütün yaşam alanlarında, çadır kentlerde geziyoruz. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Her çadır kentte oluşturduğumuz sağlık merkezlerimizde günlük vaka kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda salgın düzeyinde bir sıkıntımız yok. Münferit olan her noktaya da hemen müdahale ederek kontrol altında tutuyoruz. Şu an için 10 ilimizde de bir salgın sıkıntımız yok” diye konuştu.