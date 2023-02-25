Depremde yüzlerce kamu çalışanı hayatını kaybetti: En çok kayıp sağlık ve emniyet çalışanlarında

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde can kaybı 44 bin 218 kişiye yükselirken, birçok kamu kurumu yaşamını yitiren personel sayısını açıkladı.

Independent Türkçe'den Ali Kemal Erdem'in aktardığı verilere göre Sağlık Bakanlığı 448 sağlık çalışanının öldüğünü, 528 sağlık çalışanının da yaralandığını duyurdu. Türk Tabipleri Birliği'nin paylaşımına göre bu sağlık çalışanlarından 101'i hekim.

Emniyet Genel Müdürlüğü de çok kayıp veren kamu kurumların arasında yer aldı. 201'i polis, 4'ü bekçi, 9'u sivil memur olmak üzere 214 emniyet mensubu depremde yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan jandarma teşkilatı da 5'i korucu geri kalanı jandarma olmak üzere 71 personel hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Turan Kuloğlu'nun paylaşımına göreyse depremde aralarında hakim ve savcıların da olduğu 110 personelini yitirirken, Diyanet 69 çalışanının kaybettiğini duyurdu.

Karayolları gibi kritik kurumların bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada yaşamını yitiren 62 personeli olduğunu duyurdu. Bu kişilerden 21'i de PTT mensubu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Twitter hesabındaki açıklamaya göre123 personeli hayatını kaybetti.

Kurtarmayla görevli kurumlar da personelini depremde kaybetti Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre depremde 15 personeli vefat etti. AFAD'ın açıklamasına göreyse 7'si kurum bünyesinde, 3'ü de farklı kurumlardan gelerek bünyelerinde çalışmaya başlayan kişilerden olmak üzere 10 personeli depremde hayatını kaybetti.

Hala kaç personelinin yaşamını yitirdiğini duyurmayan bakanlıklar ve kurumlar da var. Ayrıca açıklasa dahi henüz kayıpları netleşmeyenler de bulunuyor.