Depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında üç gözaltı daha

Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da depremde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında, Kahramanmaraş'taki Sabır Apartmanı'nın müteahhidi Ebubekir Özbey, Şanlıurfa’da yıkılan bir apartmanın müteahhidi Osman Eken ile Malatya Onur İnşaat ortağı Serpil Başar Yoloğlu'nun İstanbul'da olduğunu belirledi. Eken, polis tarafından yol uygulaması sırasında, diğer iki şüpheli ise ikametgahlarında gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği bildirildi. (AA)