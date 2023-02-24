Depremde yaşamını yitiren Nilay Aydoğan’ın forması emekli edildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonunun kalan bölümüne deprem felaketinde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan’ın isminin verildiğini açıkladı.

Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürü Haluk Bilgin, “Çankaya Üniversitesi ailesi ve takım arkadaşları olarak Nilay’ımızı hiçbir zaman unutmayacağız” dedi. Çankaya Üniversitesi Spor İşleri Şube Müdürü Haluk Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nilay Aydoğan’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Aydoğan’ın başarılı bir sporcu olduğuna dikkat çeken Bilgin, “Çankaya Üniversitesi ailesi ve takım arkadaşları olarak Nilayımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Sporcumuzun 46 numaralı formasını emekliye ayırdık ve spor salonumuzun baş köşesine astık. Bundan sonra kimseye forması verilmeyecek” ifadelerini kullandı.