Depremde kardeşini ve ailesini kaybeden heykeltıraş Aksoy: 'Hatay neden sona bırakıldı?'

Maraş merkezli depremleri takiben Heykeltıraş Mehmet Aksoy’un erkek kardeşi, kardeşinin eşi ve yeğeni, Hatay Antakya’da göçük altında kaldı.

Depremden günler sonra çıkarılan Aksoylar kurtarılamadı.

Cumhuriyet'te açıklama yapan Aksoy, “Çok ama çok üzgünüm. Bu aslında ülkemizin insani değerlerinin çöküşü ve göçük altında kalan insani değerlerdir. Ülkemizde değerlerimiz para olmuş. Bunu bire bir her fırsatta yaşıyor ve görüyoruz. Bu süreçte çocuklara para dağıtıldığını görmek beni çok üzdü. Al bakalım, gör bakalım gibi bu çok aşağılayıcı bir tutum, tek bildikleri şey para ve onlar için para her şeyi halleder anlayışı...” dedi.

'Hatay için de yalvar yakar yardım istedik, Hatay neden sona bırakıldı?'

Aksoy şöyle konuştu:

“Bizi mutlu eden şeyler insanların, daha doğrusu babaların, annelerin çocukları için kendinden vazgeçmiş tavırları insanlığa dair bir umut aslında.

Siyasi duruma gelince; politikacıların her şeyden siyasi kâr etme duygusu beni delirtiyor. Her durumda çıkarcılık çok ayıp. Biz toplum olarak bunu hak etmiyoruz. Günlerce göçük altında kaldılar yardıma giden kimse olmadı. Hatay için de yalvar yakar yardım istedik. Hatay sanki başka bir ülke hissine kapıldım o süreçte. Bu tavır neden! Hatay mesela neden sona bırakıldı. Bunlar insanlık adına utanç verici.

Diğer bir yandan ise başka ülkelerden yardıma gelen hiç tanımadığımız insanlar göçük başında ağlıyorlar. Bu sahneleri unutmayalım ve yüceltelim. Bu taraftan bakınca ise yani bu insanları da görünce olay bambaşka.”