Depremde 'ihmal' soruşturması: 66 ilave savcı görevlendirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı sayısı resmi verilere göre 3 bin 432'ye yükseldi. 21 bin 103 kişi yaralandı. Deprem nedeniyle 7 günlük 'ulusal yas' ilan edildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından başka illerde görev yapan savcılardan Kahramanmaraş 23, Adıyaman 22 ve Hatay'da 21 olmak üzere 66 ilave savcı görevlendirildi.

Savcılar yıkılan binalarda ihmal iddialarını soruşturacak.