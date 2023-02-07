Gaziantep'te bir markette yurttaşların erzakları elinden alındı

Gaziantep'te dün yaşanan depremin ardından kente dönük henüz bir yardım ulaşmazken, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir ortam da bulunmuyor.

Kentte dün yaşanan ikinci deprem sırasında bir markette bulunan yurttaşların Metro adlı bir marketten çıkarken ellerindeki erzakların ellerinden alındığı öğrenildi.

O sırada markette bulunan bir yurttaşın aktardığına göre, insanlar deprem sırasında hızlı bir şekilde marketi tahliye ederken, kapıda görevli olduğunu söyleyen bir kişi birçok kişinin mama, süt, ped gibi insani ihtiyaçlarını ellerinden aldı.

Erzakları insanlardan toplayan kişinin, insanlara "görevinin dışarı çıkanların ellerindeki erzakları almak olduğunu" söylediği aktarıldı.

Görevlinin, insanlara sert bir şekilde davrandığı ve tahliyenin ardından marketin lavabo gibi ihtiyaçlar için de kullanıma kapatıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, marketin ekmek satışını ederinden çok daha fazlasına sattığı, AFAD görevlilerinin pil ihtiyacını dahi para karşılığında verdikleri belirtildi.