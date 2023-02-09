Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 12 bin 873’e yükseldi,

Haber Merkezi

Maraş merkezli olarak gerçekleşen iki ayrı deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873’e yükseldiği açıklandı, yaralı sayısı ise 70 bine dayandı.

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