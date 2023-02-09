Maraş merkezli olarak gerçekleşen iki ayrı deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873’e yükseldiği açıklandı, yaralı sayısı ise 70 bine dayandı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde ölü sayısı 12 bin 873’e yükseldi,
Haber Merkezi
Maraş merkezli olarak gerçekleşen iki ayrı deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açmıştı.
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 12 bin 873’e yükseldiği açıklandı, yaralı sayısı ise 70 bine dayandı.