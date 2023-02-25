Depremde hasar gören araçlara değer kaybı ödenmeyecek

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 kentte de yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce bina, enkaza döndü, on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Depremde hasar gören araçların sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, DHA'ya değerlendirme yaptı.

Depremde hasar gören araçların zorunlu trafik sigortasının masrafı karşılayacağının düşünüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Kasko konusunda deprem teminatı olanlar ile ilgili 2 farklı konu bulunduğunu dile getiren Yiğit, en çok merak edilenin değer kaybı meselesi olduğunu kaydetti ve açıkladı:

"Depremden kısmi hasar görmüş araçlar ile vatandaşlar zorunlu trafik sigortasının deprem olmasından dolayı karşılayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi maalesef böyle bir hasarı sigorta şirketleri karşılamamaktadır."

"Tabi kaskosunda deprem teminatı da olan vatandaşlar ile ilgili 2 farklı konu var" diyen Yiğit, şu ifadeleri kullandı: