Depremde hasar gören araçlara değer kaybı ödenmeyecek

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem, 10 kentte de yıkımlara neden oldu. Deprem nedeniyle binlerce bina, enkaza döndü, on binlerce kişi de hayatını kaybetti. Depremde hasar gören araçların sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin Gaziantep Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı İhsan Yiğit, DHA'ya değerlendirme yaptı.
Depremde hasar gören araçların zorunlu trafik sigortasının masrafı karşılayacağının düşünüldüğünü ve bunun yanlış olduğunu söyledi. Kasko konusunda deprem teminatı olanlar ile ilgili 2 farklı konu bulunduğunu dile getiren Yiğit, en çok merak edilenin değer kaybı meselesi olduğunu kaydetti ve açıkladı:
"Depremden kısmi hasar görmüş araçlar ile vatandaşlar zorunlu trafik sigortasının deprem olmasından dolayı karşılayacağını düşünüyor. Bu tamamen yanlış bir bilgi maalesef böyle bir hasarı sigorta şirketleri karşılamamaktadır."
"Tabi kaskosunda deprem teminatı da olan vatandaşlar ile ilgili 2 farklı konu var" diyen Yiğit, şu ifadeleri kullandı:
- Birincisi aracı pert olmuş diğer ise kısmi hasar. Her enkaz altındaki araç da pert sayılmıyor tabi. Minimum enkaz altındaki aracın yüzde 60 hasar görmesi gerekiyor. Kısmi hasarlı da yine istediği serviste aracını yaptırabilir. Pert durumunda ise aracın piyasa değeri belirlenir. Uzmanlar farklı sitelerden ve oto galerilerinden ortalama bir rayiç fiyatı belirler. Bu rakam vatandaşa gönderilir, kabul etmesi durumunda da ödenir. Pert olmuş araçlarda değer kaybı alınamıyor. Çünkü aracın rayiç bedeli sigortalıya ödenmiş oluyor.
- Kısmi hasar görmüş bir araç için değer kaybını kasko poliçemiz ödemiyor. Değer kaybı kısmında da yanlış bilinen konular var. Kasko değer kaybını da ödüyor, diye yanlış bir algı var. Değer kayıpları çiftli kazalarda kusurlu olan tarafın kusursuz olan tarafa vermiş olduğu hasardaki tutarın ödendiği durumdur. Dolayısıyla burada bir kusurlu olmadığından dolayı herhangi değer kaybı ödemesi yapılmıyor.