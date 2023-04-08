Depremde göç eden 1,6 milyon kişi adresini taşımadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından milyonlarca kişi evsiz kalmıştı. Depremzedelerin göç ettikleri kentlerde oy kullanmaları için kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu ile taşıdı.

Milliyet’te yer alan habere göre, bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.