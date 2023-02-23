Depremde 'fırsatçılar' çoğalıyor: Mersin'de en düşük kira asgari ücret seviyesinde

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yakın konumdaki Mersin'de, depremzedeler kendilerine tahsis edilen otel, sosyal tesis ve barınma merkezlerine yerleştiriliyor. Öte yandan kentteki bazı fırsatçı ev sahipleri ise kiraları artırdı.

DHA'nın aktardığı habere göre, Toroslar, Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinde ev kiraları iki katına çıkarken, Silifke ve Erdemli ilçelerinde ise kiralar yıllık ve peşin isteniyor.

1 milyon 916 bin olan nüfusu depremzedelerin gelişiyle yüzde 40 artan kentte, en düşük dairenin kirası 3 bin liradan 8 bin liraya çıktı.