Depremde evi yıkıldı: 'Hasarsız' raporu verildi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Mitat Kaymak isimli depremzedenin, depremde yıkılan evine "hasarsız" raporu verildiği ortaya çıktı. E-Devlet’ten raporu gösteren Kaymak, “İtiraz dilekçemizi verdik. 10 gün oldu, bekliyoruz" dedi.

Elbistan’daki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne kurulan çadırkentte kalan Mitat Kaymak, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Kümbet’te oturuyorum. Sadece baza görünüyor. Dört katlı zaten ev. Komple yıkık durumda. Ama girdiğim zaman ‘hasarsız’ olarak çıkıyor. İtiraz dilekçemizi verdik. 10 gün oldu, bekliyoruz. ‘Yetkililer gelecek, bakacak’ diyorlar. Ne gelen oldu ne bakan oldu.”

Yıkılan evi için verilen ‘hasarsız’ raporunu e-Devlet’ten gösteren Kaymak, “Benim pasaportum, kimliğin filan hepsi bunun içinde. İkametgahım da ora. Her şeyim orada. 10 gün oldu, çözüm bekliyoruz” diye konuştu. (ANKA)