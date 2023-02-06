Depremde can kaybı 1014'e yükseldi

AFAD, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde nedeniyle yaşamını yitirenlerin ve yaralananların sayısını açıkladı.

AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 1014 olduğunu açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada ise, 7 bin 3 kişinin yaralandığı bildirildi. AFAD'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş’ta 191, Gaziantep’te 200, Şanlıurfa’da 27, Diyarbakır’da 41, Adana’da 43, Adıyaman’da 20, Osmaniye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 13 ve Malatya’da 98 olmak üzere toplam 1014 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 7003 vatandaşımız yaralanmıştır."