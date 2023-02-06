Kahramanmaraş'ta 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta bir şiddetli deprem daha meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7,5 olarak duyurdu. Depremin derinliği 16.4 km olarak kaydedildi.

AFAD depremin büyüklüğünü 7,6 olarak, merkez üssünü Elbistan olarak açıkladı. Deprem saat 13.24'te meydana geldi. AFAD depremin derinliğini 7 km. olarak duyurdu.