Depremde arama kurtarma çalışmalarına katıldı, işten çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından AFAD Gönüllüsü olarak deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Fetullah Kaya dönüşte işten çıkarıldığını öğrendiğini belirterek tepki gösterdi. Kaya tüm işçi ve emekçileri yapılan keyfi işten çıkarmalara karşı birleşmeye çağırdı.

Şanlıurfa Hilvan'da Mezopotamya Maden Bazalt İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'de muhasebeci olarak Ocak ayının başında işe başladığını belirten Kaya, depremin olduğu andan itibaren çalışmalara katıldığını, dönüşünde ise işten çıkarıldığını öğrendiğini dile getirdi.

Kaya soL'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Şanlıurfa Hilvan Mezopotamya Maden Bazalt İnşaat Makine Sanayi ve Ticaret Şirketinde muhasebeci olarak çalışıyordum.

Depremin olduğu andan itibaren AFAD Gönüllüsü olarak arama-kurtarma çalışmalarına katıldım. Günlerce katıldığım bu çalışmalar sonunda döndüğümde, arama-kurtarma çalışmalarına gideceğimi iş yerine bildirdiğim halde işten çıkarıldığımı öğrendim.

Olağanüstü hal ilan edilen deprem bölgesindeki illerde işten çıkarma yasağı olduğu halde böyle bir işleme tabi tutuldum.

Afet bölgesinde işten çıkarmalara maruz kalan tüm işçileri-emekçileri hukuksuzca yapılan keyfi işten çıkarmalara karşı birleşmeye çağırıyorum."