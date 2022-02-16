Depremde 11 kişinin öldüğü apartmanla ilgili davada hapis cezası talebi

30 Ekim 2020'de Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Yağcıoğlu Apartmanı'nda 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Gözaltına alınan apartmanın müteahhidi Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yağcıoğlu Apartmanı'yla ilgili hazırlanan iddianamede, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle binanın yıkılmış olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca binanın yıkılmasında statik proje müellifinin, statik betonarme projeye onay veren mercilerin, bina fenni mesulünün, sürveyanının, müteahhidin, tadilat ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi aşamasında ruhsat ve izni düzenleyen mercilerin sorumlu olduğu görüşüne de yer verilerek Şerafettin Ağar ile fenni mesulü Orhan A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıl hapis cezası istendi. Yargılama süresinde ilerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle Orhan A. tahliye edildi.

22,5 yıl hapis talebi

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Şerafettin Ağar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatlar salonda hazır bulundu. Celsede savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, her iki sanık için alt sınırdan uzaklaşılarak, indirim uygulanmaksızın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep etti.

Mütalaanın ardından söz verilen taraf avukatları, esas hakkında savunma için süre talep etti. Avukatların süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ağar’ın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi. (İHA)