Deprem yayını yapan Halk TV ekibine canlı yayında çekiçli saldırı

Kahramanmarai merkezli ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarını takip eden Halk TV ekibine saldırıda bulunuldu.

Halk Tv'de Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına canlı bağlanan Ferit Demir çekiçli bir saldırgan tarafından tehdit edildi. Canlı yayında olaya tanık olan Ayşenur Aslan "İhbar ediyorum! Ne adına, kim adına" dedi.

'Çekiç alarak yanımıza geldi. 'Hepinizi öldürürüm, gebertirim' diye tehditlerde bulundu'

Ferit Demir o anları şöyle anlattı:

"Daha önce de bu enkazın önünde birçok yayın yapmıştık. Valiliğin açıklamasını okuyacaktım. Malatya'da 14 bin çadır dağıtıldığını, merkezde 3 bin çadır kurulduğunu, 20 bin vatandaşın barındığını, 45 ayrı noktada yemek dağıtıldığını anlatıyordum.

Tam o sırada kamyonetle geçen bir vatandaş camını indirerek 'Yalan söylüyorsunuz, devlet burada var' diye bağırmaya başladı. Çekiç alarak yanımıza geldi. Hepinizi öldürürüm, gebertirim' diye tehditlerde bulundu. Oradan geçen iki vatandaş doğruları anlatıyor' dedi. Onları da tehdit etti, sizi de öldürürüm dedi. Uzun süre sizi öldürürüm, vururum, hükümete bir şey söylemeyeceksiniz' diye tehditlerde bulundu. Elinde çekiç de vardı. Sonra iki polis memuru geldi, şikayetçi olduğumuzu söyledik ama herhangi bir işlem yapmadı. Size vurmadığı için, kafanıza vurmadığı için işlem yapamam.

Belki bir sıkıntısı vardır gergindir dediler. Yelekleri üstündeydi. Israrla şikayetçi olduğumuzu söyledik, çekiçle size vurmadığı için işlem yapamayız dedi."

Halk TV muhabiri Ferit Demir, 10 Şubat'ta Malatya Battalgazi'deki arama kurtarma çalışmalarını takip ederken de saldırıya uğramıştı.