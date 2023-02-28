Deprem soruşturmalarında 15 kişi daha tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 15 kişi daha tutuklandı. Üç haftada tutuklanan toplan kişi sayısı 203'e yükseldi.

Ayrıca 275 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedilirken 152 şüpheli hakkında yakalama kararı, 67 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi.

Yapılan incelemelerde, 5 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi, 67 şüpheli de ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hırsızlık soruşturmalarında 201 tutuklu

Depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık olaylarına yönelik soruşturmalar kapsamında 383 olayla ilgili 312 şüpheli saptandı. Bu şüphelilerden 201'i tutuklandı, 37 kişi hakkında adli kontrole hükmedildi.

Soruşturmalar çerçevesinde 29 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 10 kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 13 şüpheli ise halen gözaltında bulunuyor.