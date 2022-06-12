Deprem sonrası ilk açıklama: 'Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yok'

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te AFAD'a göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur" dedi. Koca paylaşımında "Saat 21.35’te Van Tuşba’da meydana gelen 5 şiddetindeki depremde İl Ambulans Servisi Başhekimliğimize herhangi bir olumsuz çağrı, yardım talebi gelmemiştir. Şu anki bilgilere göre can kaybı veya yaralı yoktur. Ekiplerimiz olası gelişmelere karşı sahada görev başındadır" ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası konuşan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, "Olumsuz bir durum yok. Hasar yok" açıklamasında bulundu.

Van Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Merkez üssü Tuşba ilçemiz olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun" denildi.

Öte yandan, depremin merkez üssü Tuşba ilçesinin kırsal Ermişler Mahallesine bir ekip sevk edildiği öğrenildi.

Bakan Kurum: Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada "Van Tuşba'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim her türlü afetten muhafaza buyursun" dedi.