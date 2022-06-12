Van'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu, depremin merkez üssünü Kuşçu-Muradiye olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 12, 2022
Büyüklük : 5.0 (Mw)
Yer : Tusba (Van)
Tarih-Saat : 12.06.2022, 21:35:19 TSİ
Enlem : 38.8390 N
Boylam : 43.5403 E
Derinlik : 18.89 km
Detay : https://t.co/S9FJnvj6kP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 12, 2022
KUSCU-MURADIYE (VAN) https://t.co/usnwrENI6a
12.06.2022, 21:35:17 TSİ
Büyüklük: 5.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli