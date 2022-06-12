Van'da 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,3 olarak duyurdu, depremin merkez üssünü Kuşçu-Muradiye olarak açıkladı.