Deprem sonrası iki ilde işsizlik ödeneğine başvurular katlandı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Haziran 2023 İstihdam İzleme Bülteni’ne göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde, deprem bölgesinde yer alan 11 ilin toplamında işsizlik ödeneği başvuruları geçen yılın aynı dönemine yüzde 28,5 artış gösterdi. Hatay ve Kahramanmaraş'ta başvurular yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Araştırmalara göre inşaat sektöründe çalışan sayısında artış devam ederken hizmet sektörü de geriledi.

İşsizlik ödeneğine başvuranların sayısı 900 bini geçti

İşsizlik ödeneğine başvuranların sayısı özellikle deprem bölgelerinden gelen başvurularla artarken listenin başında Hatay yer aldı. İşsizlik ödeneği başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre %28.5 oranında artarken bu oran Hatay'da (yüzde 129,1), Kahramanmaraş'ta (yüzde 102,2), Malatya'da (yüzde 82,2) ve Adıyaman’da (yüzde 78,7) olarak gerçekleşti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Mart ayı verilene göre deprem nedeniyle 658 bin kişi işsiz kaldı.

Önlem alınmazsa çocuk işçiliğinin sayısı artacak, işsizlik rakamları büyüyecek

Uzmanlara göre eğer istihdam konusunda önlemler alınmazsa sadece işsizlik sayısı artmayacak aynı zamanda çocuk işçilerin sayısında da artış gözlenecek.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve benzer kurumların yaptığı araştırmalara göre Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerinde en az 658 bin kişi artık geçimini sağlayamayacak durumda. 150 binden fazla işyeriyse kullanılamayacak hale geldi. Buna bağlı olarak yeni istihdam olanaklarının oluşturulmaması halinde bölgede yoksulluk ve çocuk işçiliği risklerinin artacağı vurgulanıyor.