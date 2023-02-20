Deprem ne zaman nerede olacak tartışması sürerken gözden kaçan gerçek...

Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, deprem tartışmalarına ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Deprem ne zaman kaç şiddetinde ve nerede olacak tartışmalarının onda biri kadar piyasa ekonomisinin bu ülkedeki tahribatı konuşulsa ve gereken yapılsa enkaz altında kalmayacaktı Türkiye" dedi.

Okuyan, geçtiğimiz cumartesi günü "Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz" başlığıyla Ankara'da düzenlenen buluşmada "Deprem bölgesinde sadece kâr üzerine dayalı bir sistem çökmedi, akılsızlığa dayanan bir sistem çöktü" demiş, "Söylüyoruz bu iktidar bilime düşman diye. Bilime düşmanlar, akla düşmanlar… Zannediyorlar ki her şey borsadan, piyasadan ibaret. Plan sadece ekonomi için gerekmez, hayat kurtarmak için de gerekir" ifadesini kullanmıştı.