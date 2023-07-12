Deprem kentlerinden bazıları öğretmenler için 'üçüncü hizmet bölgesi' oldu

12 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe göre, "Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi.

17 Nisan 2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğe geçici madde eklenerek, hizmet bölgelerinde geçici süreyle değiştirilen bölgeler oldu.

Karara göre, 6 Şubat depremlerinden etkilenen dört il ve iki ilçe 1 Eylül'den itibaren üç yıl süreyle "üçüncü hizmet bölgesi" sayılacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan ve değişikliğe gidilen yönetmeliğe göre, hizmet bölgeleri geçici süreyle değiştirilen yerler şöyle:

"GEÇİCİ MADDE 9 - 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2023 tarihinden itibaren üç yıl süreyle bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”