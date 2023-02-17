Deprem kayaları yuvarladı: 49 kişi hayatını kaybetti

11 ili sarsan depremler toprak kaymalarını da tetikledi. Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde dağdan kopan kayalar yuvarlanarak evlerin üzerine düştü. 250 haneli köyde 49 kişi hayatını kaybetti. Kayaların altında kalmaktan kurtulanlar ise köyü terk etti.

DHA'nın haberine göre, yaşananları anlatan Abdullah İlgen "Eşimle uyuyorduk, sallantı olunca ayaklandım eşim artçı olduğunu sandı. Sarsıntı şiddetlenince kaçtım. Defalarca yere düştük. Her biri bir yana gitti. Bir yandan 15 kişi göçük altındaydı, diğer yandan burada enkazlar vardı. Herkes bildiği yere gitti. Evi dağa yakın olanlar, kaçtı. Dağdan taşlar yuvarlandı, dağ yarıldı" dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı köyde insani yardım ihtiyacı sürüyor.