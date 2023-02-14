Deprem fırsatçıları kiraları yüzde 50 artırdı

Türkiye genelinde son bir yılda yüzde 168 artan kira fiyatları bazı illerde deprem sonrası yeniden yükselişe geçti. Emlakçılar Ankara, Mersin, Elazığ gibi bölgeye yakın illerde yüzde 50’ye varan artışlar yaşandığını kaydetti. Gayrimenkul değerleme uzmanları derinleşecek barınma krizine karşı hükümeti acil önlemler almaya çağırdı.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat'a konuşan Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat ilde kiraların yüzde 40-50 arttığını aktararak “5 bin lira olan kira bazı yerlerde 7-8 bazı yerlerde 10 bin lira oldu. Bu artışı gerçekleştiren mülk sahibi ve aracılar hakkında şikâyetlerde bulunacağız” dedi.

Başkentte de yüksek artışlar yaşandığını kaydeden Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçan da "Biz 7 bin ilanın sahiplerine ulaştık ve uyardık. Emlakçılar olarak da birleştik ve depremzedelerden komisyon almama kararı verdik. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef artışlar yaşanıyor. Bizim baskılamamıza rağmen yüzde 30-40’a varan artışlar yaşandı Ankara’da. Ticaret Bakanlığı’na da şikâyetlerde bulunduk. Umarız bir cezai yaptırımı olur" ifadelerini kullandı.

'Barınma sorunu büyüyecek'

Gayrimenkul değerleme uzmanı Cansel Turgut Yazıcı, kiraların acilen dondurulması gerektiğini belirterek “Yetkililer acilen boş olan evlerin boş tutulmasını yasaklayarak kiraya verilmesini sağlamalı, yabancıların kontratlarını uzatmamalı. Yoksa barınma sorunu daha da büyüyecek” dedi.

Gayrimenkul hukuku uzmanı avukat Bahri Gödeoğlu ise emlakçı odalarının şikâyetlerine karşın mevcut yasalarla herhangi bir yaptırım uygulanamayacağını söyledi ve ekledi: "Kira konusunda mevzuatımızda çok fazla eksik var. Öncelikle kiraya verenin hukuki durumu dahi belirsiz. Ülkemizde kira konusu denetimsiz bırakılmış durumda. Mülkiyet hakkı ile toplumsal fayda dengesinde kiraya verene kadar olan süreç, tamamıyla ev sahibi yönünde."