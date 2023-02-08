Deprem bölgesine ilişkin OHAL kararı Resmi Gazete'de

Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülmesini temin için OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" demişti.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.