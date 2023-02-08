Deprem bölgesine gönüllü olarak gitmek isteyen sağlıkçılara izin engeli

Kahramanmaş merkezli depremler sonrasında, Sağlık Bakanlığı'nın deprem bölgesine gönüllü sağlık emekçilerinin görevlendirmesinde ulaşımdan dağıtıma tam bir kaos yaşandığı aktarıldı.

Deprem bölgesine kendi imkanlarıyla gitmek isteyen gönüllü sağlık emekçilerinin ise engellendiği bildirildi.

Bugün çeşitli illerde deprem bölgesine gitmek için izin almayı planlayan sağlık emekçileri, mülki amirliklerin izinleri iptal eden yazılarıyla karşılaştılar.

soL'a konuşan sağlık emekçileri, Manisa Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğü, yıllık izin talep eden personele izin verilmeyeceğini belirtirken, Aydın'da da çeşitli hastanelerde başhekimlikler olası görevlendirmeleri gerekçe göstererek izin vermeyeceğini çalışanlarına bildirdi.

Yunusemre İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Souksu imzasını taşıyan belgede, "Zaruri haller dışında yıllık izinler kapatılmıştır. İzin süresi henüz başlamayıp, onaylanan yıllık izinlerde iptal edilmiştir" denildi. Bu karar dolayısıyla, deprem bölgesine gitmek isteyen gönüllü sağlık emekçilerinin engellendiği bildirildi.